Прогулка большой стаи "песиков" по второму району не на шутку напугала жителей города Мыски. По словам автора сообщения, многим людям страшно покидать пределы своего дома из-за столь плотного соседства с четвероногими.

‒ Вот такие песики гуляют по 2 району. Страшно выходить из подъезда, ‒ указал интернет-пользователь.

Судя по фотографии, в своре можно насчитать минимум семь крупных псов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что беловчанка отбилась от бездомной собаки своими котлетами.