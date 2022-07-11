Беспризорные собаки "загнали" жителей Мысков в подъезд

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Фото:  

В кузбасском городе людям страшно выходить на улицу из-за собак, которые сбились в одну крупную свору.

Прогулка большой стаи "песиков" по второму району не на шутку напугала жителей города Мыски. По словам автора сообщения, многим людям страшно покидать пределы своего дома из-за столь плотного соседства с четвероногими.

Вот такие песики гуляют по 2 району. Страшно выходить из подъезда, указал интернет-пользователь.

Судя по фотографии, в своре можно насчитать минимум семь крупных псов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что беловчанка отбилась от бездомной собаки своими котлетами.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Мыски 42"

Да!
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