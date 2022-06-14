Бесправный водитель в Кузбассе попал в ДТП с четырьмя пострадавшими

ДТП, в котором травмы различной степени получили сразу 4 человека, произошло в понедельник, 13 июня, около 10:30 на 52 км автодороги К-19Р "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий", что в Тогучинском районе.

– Мужчина 1980 года рождения (лишен права управления), управляя автомобилем Honda Orthia, двигался по автомобильной дороге К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска и на 52 км совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan X-Trail, под управлением мужчины 1982 года рождения, – раскрыли подробности в ГИБДД Новосибирской области.

В результате ДТП в больницу попали водитель и пассажирка Honda 1973 года рождения, женщина-пассажир Nissan 1984 года рождения и несовершеннолетний мальчик пассажир Nissan 2016 года рождения.