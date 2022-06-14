Бесправный водитель в Кузбассе попал в ДТП с четырьмя пострадавшими

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В Кемеровской области по вине водителя без прав на управление транспортом произошло серьезное ДТП, в результате которого травмы получили трое взрослых и ребенок.

ДТП, в котором травмы различной степени получили сразу 4 человека, произошло в понедельник, 13 июня, около 10:30 на 52 км автодороги К-19Р "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий", что в Тогучинском районе.

Мужчина 1980 года рождения (лишен права управления), управляя автомобилем Honda Orthia, двигался по автомобильной дороге К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска и на 52 км совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan X-Trail, под управлением мужчины 1982 года рождения, раскрыли подробности в ГИБДД Новосибирской области.

В результате ДТП в больницу попали водитель и пассажирка Honda 1973 года рождения, женщина-пассажир Nissan 1984 года рождения и несовершеннолетний мальчик пассажир Nissan 2016 года рождения.

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

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