Инцидент произошел на улице Проездной в Кировском районе Кемерова. Водитель "ВАЗ 21099" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным автобусом "ПАЗ". В результате столкновения была травмирована пассажирка общественного транспорта. Кроме того, пострадали оба водителя и два пассажира легковушки.

Правоохранители выяснили, что водитель "ВАЗ" никогда не имел водительских прав, за что ранее уже привлекался к административной ответственности. Кроме того, нарушителя привлекали и к уголовной ответственности за вождение пьяным, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Также проводится административное расследование по факту травмирования людей, по результатам которого будет принято соответствующее закону решение.