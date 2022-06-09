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"Бесправный" водитель спровоцировал ДТП с автобусом в Кемерове

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Правоохранители в кузбасской столице задержали нарушителя, который попал в ДТП с "пазиком".

Инцидент произошел на улице Проездной в Кировском районе Кемерова. Водитель "ВАЗ 21099" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным автобусом "ПАЗ". В результате столкновения была травмирована пассажирка общественного транспорта. Кроме того, пострадали оба водителя и два пассажира легковушки.


Правоохранители выяснили, что водитель "ВАЗ" никогда не имел водительских прав, за что ранее уже привлекался к административной ответственности. Кроме того, нарушителя привлекали и к уголовной ответственности за вождение пьяным, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Также проводится административное расследование по факту травмирования людей, по результатам которого будет принято соответствующее закону решение.

Видео: YouTube / ОПЕР-ТВ

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