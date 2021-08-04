Бесправный водитель сгорел в автомобиле после столкновения с опорой ЛЭП в Кузбассе

1
Фото:  

Смертельная авария с пожаром произошла на кузбасской трассе. Молодой автомобилист врезался в столб с электропроводами.

Трагедия произошла ночью 3 августа на трассе Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. За рулем иномарки был мужчина 1994 года рождения, кроме него в салоне находились еще два человека, рассказали в администрации Таштагольского района.


Как оказалось, лихач потерял управление и вылетел с дороги, после чего врезался в опору ЛЭП. В результате порыва проводов машина вспыхнула, а находящийся внутри водитель погиб, о чем сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.


Отмечается, что погибший житель поселка Каз не имел водительского удостоверения. Его пассажиры сильно не пострадали, им оказали разовую медпомощь.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27735

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined