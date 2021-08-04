Бесправный водитель сгорел в автомобиле после столкновения с опорой ЛЭП в Кузбассе

Трагедия произошла ночью 3 августа на трассе Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. За рулем иномарки был мужчина 1994 года рождения, кроме него в салоне находились еще два человека, рассказали в администрации Таштагольского района.

Как оказалось, лихач потерял управление и вылетел с дороги, после чего врезался в опору ЛЭП. В результате порыва проводов машина вспыхнула, а находящийся внутри водитель погиб, о чем сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Отмечается, что погибший житель поселка Каз не имел водительского удостоверения. Его пассажиры сильно не пострадали, им оказали разовую медпомощь.