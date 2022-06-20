Прокопчане разместили в Сети кадры, снятые на улице Прокопьевской в центре города. Очевидцам удалось снять на камеру смятый в результате ДТП автомобиль. По словам горожан, один из участников автоаварии скончался. Чтобы узнать детали инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что ДТП произошло в 15:15. Водитель LADA Priora, 39-летний мужчина, двигался по улице Прокопьевской со стороны проспекта Шахтеров. В районе дома №14 автомобилист начал выполнять обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. От полученных травм водитель "Лады" скончался. На момент столкновения мужчина уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе кузбасской ГИБДД.

Водитель иномарки не пострадал, его 35-летняя пассажирка получила травмы.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что выезд на встречную полосу является правонарушением, за которое грозит наказание в виде штрафа или лишения прав. Управление транспортом без прав также наказуемо.