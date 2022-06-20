"Бесправный" водитель погиб в ДТП со встречным автомобилем в Кузбассе

1
Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о смертельной автоаварии. Журналист AVOKADO выяснил подробности инцидента.

Прокопчане разместили в Сети кадры, снятые на улице Прокопьевской в центре города. Очевидцам удалось снять на камеру смятый в результате ДТП автомобиль. По словам горожан, один из участников автоаварии скончался. Чтобы узнать детали инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


Правоохранители рассказали, что ДТП произошло в 15:15. Водитель LADA Priora, 39-летний мужчина, двигался по улице Прокопьевской со стороны проспекта Шахтеров. В районе дома №14 автомобилист начал выполнять обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. От полученных травм водитель "Лады" скончался. На момент столкновения мужчина уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе кузбасской ГИБДД.


Водитель иномарки не пострадал, его 35-летняя пассажирка получила травмы.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что выезд на встречную полосу является правонарушением, за которое грозит наказание в виде штрафа или лишения прав. Управление транспортом без прав также наказуемо.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37333

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined