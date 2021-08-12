Бесправный лихач заплатил сотни тысяч рублей после ДТП в Кузбассе

В Кузбассе получил приговор беловский лихач, который ночью учинил ДТП.

— Двигаясь в темное время суток по проезжай части виадука, мужчина не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение со встречным автомобилем, — рассказали в областном УФССП.

На "встречке" он врезался в другой автомобиль, а после его задержали дорожные полицейские. Отмечается, что мужчина был пьян и не имел водительских прав.

Суд приговорил беловчанина к двум годам колонии с трехлетним запретом на вождение и назначил штраф 200 тыс. рублей. Приставы начали списания с зарплаты и счетов должника, а также арестовал машину, поскольку лишение свободы не освобождает от долга. После принятых мер задолженность была погашена.