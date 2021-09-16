Бесправный лихач устроил ДТП с пострадавшими на кемеровском перекрестке

Инцидент произошел в среду, 15 сентября в 20:47. В районе строения №2 по улице Институтской столкнулись две легковушки. Предварительно, автомобиль ВАЗ-21099 двигался со стороны Соснового бульвара по улице Терешковой. Водитель выехал на пересечение с Институтской на запрещающий сигнал светофора. В это время иномарка Mazda Familia ехала в сторону Терешковой. Произошло столкновение.

— В результате ранены водители каждого автомобиля. За рулем ВАЗ был 28-летний мужчина, который не имел водительских прав, он находится на стационарном лечении. 30-летний водитель Mazda также на стационарном лечении, — рассказали Avoka.do в ГИБДД Кузбасса.

Очевидцы также поделились в соцсетях кадрами с места аварии. Судя по ним, машины получили серьезный урон.