В Сети интернет-пользователи распространили кадры с последствиями жесткого ДТП, которое произошло на 488 км трассы Р-255 "Сибирь". Судя по фотографиям, в результате аварии оба автомобиля получили критический урон: перед "Жигули" и Toyota оказался практически полностью уничтожен.

– Около часа назад в районе д. Суслово между Мариинском и Тяжинским, – указал автор снимков.

По данным ГИБДД Кузбасса, автомобили столкнулись в 14:30 по местному времени. Предварительно, ВАЗ-2103 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество Toyota Vitz, из-за чего возник контакт. За рулем отечественной легковушки находилась 18-летняя девушка, которая мало того, что при движении нарушила целый перечень ПДД, так еще и и не имела прав на управление транспортным средством. В результате инцидента она и ее 53-летний пассажир получили травмы. Находившиеся в иномарке люди не пострадали – прибывшие медики осмотрели их и не назначили лечения.