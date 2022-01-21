Беспомощный щенок оказался в плену автомобиля на морозе в Новокузнецке

Новокузнечане сообщили правоохранителям, что в одной из закрытых машин уже несколько часов находился щенок немецкой овчарки, который мог погибнуть из-за низкой температуры воздуха. Сотрудники ГИБДД установили владельца Toyota Sprinter, однако на звонки мужчина не отвечал и по месту прописки отсутствовал. Хозяин собаки подошел к машине лишь после того, как удалось связаться с его родственниками.

Выяснилось, что щенок заблокировал двери автомобиля изнутри. При этом ключи владелец оставил в салоне, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Прибывшие на место специалисты открыли иномарку и вызволили щенка по кличке Айза.