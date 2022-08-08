Бесполезные скидки на товары в магазине возмутили кемеровчан

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В социальной сети жители кузбасской столицы пожаловались на бесполезные скидки в местных магазинах.

Так, кемеровчанин заметил, что в одном из гипермаркетов города ценник на чипсы

с картой постоянного покупателя и без стоят одинаково, а именно 179 рублей. Таким образом, "скидка" составила 0% от стоимости товара. Свое возмущение он выразил в сообществе во "ВКонтакте".

Выгодные скидки, с иронией подметил интернет-пользователь.

При этом в комментариях многие выразили обеспокоенность стремительным ростом цен на все товары и заявили, что в скором времени систему скидок и вовсе могут отменить.

Да!
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