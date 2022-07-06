Беременная юргинка на самолете прибыла в кемеровский роддом

В минувший вторник, 5 июля, беременной женщине из Юрги срочно потребовалась помощь кемеровских медиков. Для оперативности она была отправлена в областную столицу на вертолете Кузбасского центра медицины катастроф, который прибыл за пациенткой в 12:30 по местному времени.

– Проблемы со здоровьем пациентки со сроком беременности 33 недели заставили обратиться юргинских врачей в областной центр за помощью! Медики сработали оперативно. Женщину по воздуху доставили из Юрги в Кемерово, – раскрыли подробности в Минздраве.

В пути юргинка пробыла всего 30 минут. Сейчас она находится в кемеровском роддоме и ее жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что за текущий год вертолет вылетал на помощь людям 53 раза, всех пациенты были спасены.