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Беременная юргинка на самолете прибыла в кемеровский роддом

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Вертолет с беременной женщиной на борту прибыл в столицу Кузбасса, чтобы доставить пассажирку в роддом.

В минувший вторник, 5 июля, беременной женщине из Юрги срочно потребовалась помощь кемеровских медиков. Для оперативности она была отправлена в областную столицу на вертолете Кузбасского центра медицины катастроф, который прибыл за пациенткой в 12:30 по местному времени.

– Проблемы со здоровьем пациентки со сроком беременности 33 недели заставили обратиться юргинских врачей в областной центр за помощью! Медики сработали оперативно. Женщину по воздуху доставили из Юрги в Кемерово, – раскрыли подробности в Минздраве.

В пути юргинка пробыла всего 30 минут. Сейчас она находится в кемеровском роддоме и ее жизни ничего не угрожает.


Стоит отметить, что за текущий год вертолет вылетал на помощь людям 53 раза, всех пациенты были спасены.

Видео: ВКонтакте / "Минздрав Кузбасса"

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