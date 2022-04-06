Беременная уголовница вернулась в тюрьму за снабжение новокузнечан наркотиками

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30-летняя беременная цыганка отправилась на четыре года в колонию за сбыт наркотиков в южной столице Кемеровской области

По данным стражей закона, 30-летняя закладчица разносила закладки заказчикам в Заводском районе Новокузнецка будучи в положении. При этом все заказы цыганке поступали по одной схеме: клиенты присылали осужденной смс-сообщение с текстом: "Братан, деньги кончились на .... 4500 р. закину?". После сигнала производилось зачисление предоплаты, а потом назывались точные координаты тайника с наркотиком.

Полицейские задержали сбытчицу с поличным, когда она реализовала очередному покупателю 11 полиэтиленовых свертков, в которых находилось около 2 граммов карфентанила. Примечательно, что на момент задержания торговка находилась на 8 месяце беременности, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

При личном досмотре у нее в карманах удалось найти пачку из-под сигарет, в которой хранились еще 23 свертка с "синтетическим героином". Общая масса изъятого наркотика составила почти 7 граммов, что является особо крупным размером.


В результате суд признал вину рецидивистки по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Она отправилась в исправительную колонию общего режима на четыре года.

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