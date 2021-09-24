Беременная Нюша стала жертвой грабителей в Барселоне

0
Фото:  

Российская исполнительница Нюша, находящаяся на последних месяцах беременности, осталась без денег и документов за границей.

Известная артистка попала в неприятную ситуацию во время отдыха в Испании. Когда семья певицы вместе с ней осматривала достопримечательности Барселоны, из арендованной ими машины были украдены все вещи, передает издание StarHit.

- Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты, - цитирует пресса артистку.

По словам Нюши, им не удалось разыскать документы, поэтому пришлось обратиться в консульство и сделать временные бумаги. Как добавила артистка, поначалу она расстроилась из-за случившегося, однако позже осознала, что не стоит переживать из-за данного инцидента.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29291

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined