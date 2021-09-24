Беременная Нюша стала жертвой грабителей в Барселоне

Известная артистка попала в неприятную ситуацию во время отдыха в Испании. Когда семья певицы вместе с ней осматривала достопримечательности Барселоны, из арендованной ими машины были украдены все вещи, передает издание StarHit.

- Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты, - цитирует пресса артистку.

По словам Нюши, им не удалось разыскать документы, поэтому пришлось обратиться в консульство и сделать временные бумаги. Как добавила артистка, поначалу она расстроилась из-за случившегося, однако позже осознала, что не стоит переживать из-за данного инцидента.