Беременная кемеровчанка добралась до родзала на машине полиции

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Рожавшая жительница кузбасской столицы добралась до перинатального центра за помощью медиков в сопровождении полицейских.

Беременная кемеровчанка с супругом поспешила в больницу после начала первых схваток. Однако медицинское учреждение находилось в другой части города, а путь предстоял из Кировского района.


Долгая дорога могла навредить роженице и ее малышу. По этой причине семейная пара обратилась за помощью к стражам закона, которые на патрульном автомобиле с включенными маячками оперативно доставили местную жительницу в клинический центр, откуда медики ее направили в родильный зал.


По словам врачей, промедление могло быть чревато последствиями, но в данном случае женщина на патрульной машине подоспела вовремя. Как итог: через полчаса у супругов родился сын, о чем отец новорожденного сообщил инспекторам ДПС по телефону.

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