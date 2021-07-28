Беременная кемеровчанка добралась до родзала на машине полиции

Беременная кемеровчанка с супругом поспешила в больницу после начала первых схваток. Однако медицинское учреждение находилось в другой части города, а путь предстоял из Кировского района.

Долгая дорога могла навредить роженице и ее малышу. По этой причине семейная пара обратилась за помощью к стражам закона, которые на патрульном автомобиле с включенными маячками оперативно доставили местную жительницу в клинический центр, откуда медики ее направили в родильный зал.

По словам врачей, промедление могло быть чревато последствиями, но в данном случае женщина на патрульной машине подоспела вовремя. Как итог: через полчаса у супругов родился сын, о чем отец новорожденного сообщил инспекторам ДПС по телефону.