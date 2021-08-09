Бензин подорожал на 6,5% с начала года в Кузбассе

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Среднестатистический житель Кемеровской области в июле мог позволить себе приобрести 900 литров бензина АИ-92 на свою месячную зарплату, узнали исследователи РИА "Новостей".

Как следует из материала, представленного экспертами агентства, Кузбасс по итогам первых шести месяцев 2021 года занял 24 места рейтинга регионов по доступности бензина для населения.


Следуя информации, собранной экспертами, в июле текущего года житель шахтерского края, получающий зарплату в размере средней по региону, мог купить порядка 900 литров бензина марки АИ-92, потратив все заработанные за месяц деньги. Обошли шахтерский край по показателю Калужская область (903 литра) – 23 место, а также Приморский край (927 литров) – 22 место. С небольшим отставанием 25 и 26 места заняли Карелия (889 литров) и Свердловская область соответственно (872 литра).


При этом цена топлива в Кемеровской области росла на протяжении всего года: с января по июль его стоимость увеличилась на 6,5%, достигнув 43 рублей и 50 копеек за один литр горючей жидкости. Тем не менее, цена указанной марки топлива в Кузбассе считается одной из самых низких среди всех субъектов РФ: по стоимости литра бензина АИ-92 регион занимает 80 место из 85 регионов. Самым же дешевым, если говорить о топливе представленной марки, считается Челябинская область (42 рубля и 74 копейки за литр), однако приобрести бензина на среднемесячную зарплату жители региона могли меньше, чем кузбассовцы (810 литров), что обусловлено размером самих, как уточняется в публикации издания, доходов населения. Незначительно по показателю Кемеровскую область также обходят "соседи" - Алтайский край (43 рубля и 42 копейки) и Томская область (43 рубля и 38 копеек), жители которых в первом случае могли приобрести 615 литров бензина на среднемесячную зарплату, во втором - 975.

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