Бензин подорожал на 6,5% с начала года в Кузбассе

Как следует из материала, представленного экспертами агентства, Кузбасс по итогам первых шести месяцев 2021 года занял 24 места рейтинга регионов по доступности бензина для населения.

Следуя информации, собранной экспертами, в июле текущего года житель шахтерского края, получающий зарплату в размере средней по региону, мог купить порядка 900 литров бензина марки АИ-92, потратив все заработанные за месяц деньги. Обошли шахтерский край по показателю Калужская область (903 литра) – 23 место, а также Приморский край (927 литров) – 22 место. С небольшим отставанием 25 и 26 места заняли Карелия (889 литров) и Свердловская область соответственно (872 литра).

При этом цена топлива в Кемеровской области росла на протяжении всего года: с января по июль его стоимость увеличилась на 6,5%, достигнув 43 рублей и 50 копеек за один литр горючей жидкости. Тем не менее, цена указанной марки топлива в Кузбассе считается одной из самых низких среди всех субъектов РФ: по стоимости литра бензина АИ-92 регион занимает 80 место из 85 регионов. Самым же дешевым, если говорить о топливе представленной марки, считается Челябинская область (42 рубля и 74 копейки за литр), однако приобрести бензина на среднемесячную зарплату жители региона могли меньше, чем кузбассовцы (810 литров), что обусловлено размером самих, как уточняется в публикации издания, доходов населения. Незначительно по показателю Кемеровскую область также обходят "соседи" - Алтайский край (43 рубля и 42 копейки) и Томская область (43 рубля и 38 копеек), жители которых в первом случае могли приобрести 615 литров бензина на среднемесячную зарплату, во втором - 975.