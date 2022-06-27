Белый "гриб" в небе привлек внимание кузбассовцев

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Фото:  

Необычное явление взволновало жителей Кемеровской области.

Накануне в социальных сетях появились фотографии облака причудливой формы, нависшего над Гурьевском. Горожане отметили, что по форме данное явление чем-то напоминает гриб.


Корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский гидрометцентр, чтобы узнать, что запечатлели кузбассовцы на фото. Специалисты рассказали, что на снимки попало кучево-дождевое облако с "наковальней". Подобные облака появляются перед грозой и ливнями.

‒ Эта ночь была теплой, и утром температура еще повышалась. Учитывая высокую влажность, восходящие воздушные потоки сформировали такое необычное облако, ‒ объяснили синоптики журналисту AVOKADO.

Отметим, что кемеровские специалисты спрогнозировали обилие осадков в июле.

Фото:  
Да!
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