"Белые шарики" в сахаре взволновали жительницу Кузбасса

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Женщина из Кемеровской области заподозрила, что в купленный ею сахар была сделана невыясненная добавка.

По словам ленинск-кузнечанки, сахар был приобретен в одном из популярных сетевых магазинов. Женщина рассказала, что сварила компот и заметила в кастрюле налет, после чего внимательно изучила сахарный песок и обнаружила в нем "шарики".

– ...продают плохой сахар с какой-то примесью! Белые шарики! Они растворяются конечно, ну плохо ! <...> А когда сварила компот то в кастрюле был белый налет по краю! (стиль сохранен – прим. ред.) – посетовала горожанка.

Комментаторы предположили, что в сахар могли попасть частицы пенопласта. Некоторые пользователи при этом отметили, что подобные шарики иногда появляются в песке при попадании на него влаги.

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Да!
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