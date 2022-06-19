По словам ленинск-кузнечанки, сахар был приобретен в одном из популярных сетевых магазинов. Женщина рассказала, что сварила компот и заметила в кастрюле налет, после чего внимательно изучила сахарный песок и обнаружила в нем "шарики".

– ...продают плохой сахар с какой-то примесью! Белые шарики! Они растворяются конечно, ну плохо ! <...> А когда сварила компот то в кастрюле был белый налет по краю! (стиль сохранен – прим. ред.) – посетовала горожанка.

Комментаторы предположили, что в сахар могли попасть частицы пенопласта. Некоторые пользователи при этом отметили, что подобные шарики иногда появляются в песке при попадании на него влаги.