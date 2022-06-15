Беловские власти высказались о массовом затоплении квартир из-за ливней

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В одном из многоквартирных домов в Белове прохудившаяся ливневая канализация в чердачном помещении стала причиной серьезного потопа. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в мэрии города.

По данным мэрии города Белово, в минувший вторник, 14 июня, во время сильного ливня через крышу затопило один из подъездов дома №56 по улице Железнодорожная. В результате инцидента от дождевой воды пострадали несколько квартир.

Причиной протечки стало размыкание ливневой канализации в чердачном помещении. Сотрудники управляющей компании в этот же день устранили размыкание, рассказали журналисту AVOKADO в администрации.

К слову, чиновники указали, что всем собственникам жилья стоит рассчитывать на возмещение материального ущерба, который будет выплачен в досудебном порядке.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.

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