Беловские власти признали необходимость реконструкции очистных сооружений

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Кузбассовцы пожаловались на плачевное состояние очистных сооружений в населенных пунктах. Власти муниципалитета отреагировали на обращение.

Житель шахтерского края выразиль беспокойство по поводу состояния очистных сооружений, расположенных в Белове. Он обратился к властям в соцсетях, отметив, что конструкция изношена, а грязные стоки сливаются в реку.

— <…> немногие знают, в каком состоянии находятся очистные сооружения нашего региона в пгт Новый Городок и пгт Бабанаково г. Белово. Они разрушены и заросли травой, а все неочищенные канализационные стоки сбрасываются в реку, — написал пользователь Сети.

Сообщение прокомментировали представители горадминистрации. По изложенной информации, очистные сооружения принадлежат ООО "Водоснабжение" и действительно нуждаются в реконструкции, что довольно затратно.

— В настоящее время Минстрой разрабатывает федеральную программу <...> по реконструкции очистных сооружений по всей стране, — ответили власти.

Отмечается, что для проведения работ город будет стремиться попасть в эту программу после ее утверждения.

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