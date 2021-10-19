Беловские власти признали необходимость реконструкции очистных сооружений

Житель шахтерского края выразиль беспокойство по поводу состояния очистных сооружений, расположенных в Белове. Он обратился к властям в соцсетях, отметив, что конструкция изношена, а грязные стоки сливаются в реку.

— <…> немногие знают, в каком состоянии находятся очистные сооружения нашего региона в пгт Новый Городок и пгт Бабанаково г. Белово. Они разрушены и заросли травой, а все неочищенные канализационные стоки сбрасываются в реку, — написал пользователь Сети.

Сообщение прокомментировали представители горадминистрации. По изложенной информации, очистные сооружения принадлежат ООО "Водоснабжение" и действительно нуждаются в реконструкции, что довольно затратно.

— В настоящее время Минстрой разрабатывает федеральную программу <...> по реконструкции очистных сооружений по всей стране, — ответили власти.

Отмечается, что для проведения работ город будет стремиться попасть в эту программу после ее утверждения.