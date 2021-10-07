Пост с фотографией, на которой якобы запечатлена частично обрушенная кирпичная стена, появился в одном из сообществ города Белово на просторах Сети. Автор публикации рассказала, что заметила развалины неподалеку от соловой одной из местных школ, где обедают ученики.

На кадре можно заметить, что кирпичная кладка не цельна и, действительно, разобрана на отдельные части.

– ...трещина была с лета, в итоге вывалилась стена, держится на подпорке деревянной, – указала женщина в тексте к снимку.

При этом представители местной администрации опровергли данную информацию. С их слов, автор запечатлел не обрушение стены, а процесс строительных работ, проводящийся на учебном объекте.

– Это одноэтажное здание. Учебный процесс в нем не осуществляется. Ранее к зданию примыкала хозяйственная постройка. После ее демонтажа понадобилась перекладка кирпича для исключения потери тепла. Работы подрядная организация планирует завершить сегодня, – прокомментировали местные власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что часть стены жилого дома в кузбасском городе обвалилась.