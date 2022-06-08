Беловская ГРЭС заблокировала берег водохранилища из-за утопленников

Накануне беловчане выложили в социальные сети фотографии перекопанного берега водохранилища. Горожане возмутились тем, что из-за этого взрытой земли потеряли доступ к отдыху на данной территории.

‒ "Люди годами отдыхали на местах, почему местных жителей не спросили? "Кто пояснит, на каком основании и по какой причине у людей просто напросто забрали свободу приехать и покидать с детьми камешки,отдохнуть на берегу", ‒ высказались кузбассовцы.

Кроме того, судя по снятым на месте кадрам, кто-то даже оставил гневное послание на незастывшем бетоне.

Корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Белова за комментарием по данной ситуации. Специалисты рассказали, что указанная территория не предназначена для купания. Берег технологического канала выкладывается камнем, подъезды перекапываются. Кроме того, отдыхающих регулярно штрафуют. Все это сделано для того, чтобы обезопасить горожан.

‒ На территории Беловского городского округа за последние 5 лет утонули 14 человек, трое из них – дети. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах купания, ‒ сообщили в пресс-службе администрации журналисту AVOKADO.

Также сотрудники мэрии отметили, что на территории города действуют два оборудованных места для купания – городской пляж и бухта "Ассоль".