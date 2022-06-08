Беловская ГРЭС заблокировала берег водохранилища из-за утопленников

2
Фото:  

Жители Белова выразили негодование из-за того, что лишились подъезда к воде. Власти прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Накануне беловчане выложили в социальные сети фотографии перекопанного берега водохранилища. Горожане возмутились тем, что из-за этого взрытой земли потеряли доступ к отдыху на данной территории.

‒ "Люди годами отдыхали на местах, почему местных жителей не спросили? "Кто пояснит, на каком основании и по какой причине у людей просто напросто забрали свободу приехать и покидать с детьми камешки,отдохнуть на берегу", ‒ высказались кузбассовцы.

Кроме того, судя по снятым на месте кадрам, кто-то даже оставил гневное послание на незастывшем бетоне.


Корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Белова за комментарием по данной ситуации. Специалисты рассказали, что указанная территория не предназначена для купания. Берег технологического канала выкладывается камнем, подъезды перекапываются. Кроме того, отдыхающих регулярно штрафуют. Все это сделано для того, чтобы обезопасить горожан.

‒ На территории Беловского городского округа за последние 5 лет утонули 14 человек, трое из них – дети. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах купания, ‒ сообщили в пресс-службе администрации журналисту AVOKADO.

Также сотрудники мэрии отметили, что на территории города действуют два оборудованных места для купания – городской пляж и бухта "Ассоль".

Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37020

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined