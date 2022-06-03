Жительница города Белово, что в Кемеровской области, возмутилась качеством проточной воды, за которую она вынуждена платить деньги. Так, по ее словам, в домах граждан на улице 3-й микрорайон из-под крана бежит горячая черная жидкость, которая своим видом походит на помои.

– Человек идет мыться, а в итоге вот эти помои на голову начинают резко литься.Куда на вас всех жаловаться? В УК годами жалобы на эти помои из крана а толку никакого, – сокрушилась девушка.

К слову, возмущенная горожанка вспомнила и о том, что не так давно на воду в очередной раз поднялись тарифы, но несмотря на подорожание, качество воды в лучшую сторону не изменилось.

В комментариях под публикацией интернет-пользователи сравнили цвет воды с популярными темными напитками, например, с квасом, "колой" или кофе.