Беловчанка пожаловалась на горячие "помои" из-под крана

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Жительница кузбасского города в Сети сообщила, что в ее дом вместо горячей воды, за которую она исправно платит, из-под крана льются "помои".

Жительница города Белово, что в Кемеровской области, возмутилась качеством проточной воды, за которую она вынуждена платить деньги. Так, по ее словам, в домах граждан на улице 3-й микрорайон из-под крана бежит горячая черная жидкость, которая своим видом походит на помои.

Человек идет мыться, а в итоге вот эти помои на голову начинают резко литься.Куда на вас всех жаловаться? В УК годами жалобы на эти помои из крана а толку никакого, сокрушилась девушка.

К слову, возмущенная горожанка вспомнила и о том, что не так давно на воду в очередной раз поднялись тарифы, но несмотря на подорожание, качество воды в лучшую сторону не изменилось.


В комментариях под публикацией интернет-пользователи сравнили цвет воды с популярными темными напитками, например, с квасом, "колой" или кофе.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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