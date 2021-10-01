Беловчанка перевела около 400 тысяч рублей мошеннику

По данным областного МВД, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявил, что на имя беловчанки пытаются взять кредит хакеры и посоветовал ей заново оформить заем, а все свои сбережения перевести на якобы безопасный счет.

- Беловчанка выполнила все инструкции, в том числе взяла кредит в банке, и в результате сама перевела на счет злоумышленника около 400 000 рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности злоумышленника. Ему грозит до шести лет лишения свободы.