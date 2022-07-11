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Беловчанка отбилась от бездомной собаки своими котлетами

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Жительница кузбасского города предупредила земляков, что по улицам города разгуливает крупный алабай, которому она от страха отдала свои котлеты.

В Сети беловчане предупредили земляков, что в 4-м микрорайоне без привязи разгуливает крупный алабай, из-за которого ходить по улицам города становится страшно.

Людям ходить страшно , представьте ситуацию когда на вас такая псина бежит! Пришлось котлеты отдать, что бы отстали! рассказала местная жительница.

Также она прикрепила видео с собакой. Правда судя по кадрам, в окружении людей пес ведет себя весьма дружелюбно.


В свою очередь в комментариях горожане добавили, что на указанной территории проблема с собаками существует уже давно, поскольку домашние алабаи часто сбегают от хозяев, а после теряются, обрекая себя на бичевания по дорогам.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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