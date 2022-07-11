Беловчанка отбилась от бездомной собаки своими котлетами

В Сети беловчане предупредили земляков, что в 4-м микрорайоне без привязи разгуливает крупный алабай, из-за которого ходить по улицам города становится страшно.

– Людям ходить страшно , представьте ситуацию когда на вас такая псина бежит! Пришлось котлеты отдать, что бы отстали! – рассказала местная жительница.

Также она прикрепила видео с собакой. Правда судя по кадрам, в окружении людей пес ведет себя весьма дружелюбно.

В свою очередь в комментариях горожане добавили, что на указанной территории проблема с собаками существует уже давно, поскольку домашние алабаи часто сбегают от хозяев, а после теряются, обрекая себя на бичевания по дорогам.