Беловчанин погиб при пожаре в гараже

В минувшее воскресенье, 9 января, в Белове после ликвидации пламени было обнаружено тело мужчины. Все началось с того, что спасатели получили в 11:00 сигнал о возгорании в частном жилом доме и гараже на улице Волжская.

В результате шесть борцов с огнем потушили пожар в 11:33, после чего был обнаружен труп мужчины. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

– Найдено тело 35-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка с целью выяснить точные причины возгорания и смерти, – прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в СУ СКР.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате инцидента полностью сгорел гараж и припаркованный в нем автомобиль.