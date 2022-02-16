Беловчанин лишился имущества после крепкого сна на автобусной остановке

В отдел полиции обратился беловчанин, который заявил, что неизвестные похитили у него телефон и деньги с банковских счетов. Сумма причиненного ущерба составила 96 000 рублей.

Стражи закона установили, что накануне потерпевший в пьяном виде уснул в павильоне автобусной остановки по улице Ленина, а проснувшись не обнаружил при себе гаджета. Немного погодя он получил уведомление о списании крупной суммы денежных средств с банковского счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Оба стали фигурантами уголовного дела.

– Следствием установлено, что подельники похитили выпавший из кармана потерпевшего мобильный телефон, а затем с помощью мобильного приложения перевели средства с его банковского счета на собственные карты. Чужой гаджет обвиняемые сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили себе новые телефоны, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы в суд. Двоим 21-летним злоумышленником грозит до шести лет тюрьмы.