Беловчанин лишился имущества после крепкого сна на автобусной остановке

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Житель кузбасского города задремал на одной из городских остановок, что стоило ему почти 100 тысяч рублей.

В отдел полиции обратился беловчанин, который заявил, что неизвестные похитили у него телефон и деньги с банковских счетов. Сумма причиненного ущерба составила 96 000 рублей.


Стражи закона установили, что накануне потерпевший в пьяном виде уснул в павильоне автобусной остановки по улице Ленина, а проснувшись не обнаружил при себе гаджета. Немного погодя он получил уведомление о списании крупной суммы денежных средств с банковского счета.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Оба стали фигурантами уголовного дела.

Следствием установлено, что подельники похитили выпавший из кармана потерпевшего мобильный телефон, а затем с помощью мобильного приложения перевели средства с его банковского счета на собственные карты. Чужой гаджет обвиняемые сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили себе новые телефоны, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы в суд. Двоим 21-летним злоумышленником грозит до шести лет тюрьмы.

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