Беловчане сообщили о странном одиночном ДТП с пьяным "гонщиком"

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Жители кузбасского города стали свидетелями одиночного ДТП, в результате которого легковушка боком "легла" на обочину. Интернет-пользователи под постом начали гадать о том, как же автолюбителю удалось создать подобную ситацию.

Беловчане в сообществе во "ВКонтакте" рассказали, что минувшим вечером в их городе произошло одиночное ДТП, которое многим показалось весьма странным. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение.

Ленина 24, улетел в арык, вроде второго пострадавшего не видать! следует из подписи к посту.

Интернет-пользователи задались вопросом о том, как автолюбителю удалось подобным образом "уложить" свое транспортное средство. Некоторые местные жители сказали, что лично видели водителя и он якобы был "синим", да еще сильно гнал по городским дорогам. При этом алкоголя в нем было столько, что он "еле стоял на ногах", сказал один из комментаторов. На видео также заметны стражи закона.


За подробностями журналист обратился в региональную ГИБДД. Правда там сообщили об отсутствии сигнала о данном ДТП. Можно предположить, что автолюбитель на месте инцидента отказался от регистрации.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что пьяный лихач спровоцировал жесткое ДТП в кузбасском городе.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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