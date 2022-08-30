Беловчане в сообществе во "ВКонтакте" рассказали, что минувшим вечером в их городе произошло одиночное ДТП, которое многим показалось весьма странным. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение.

– Ленина 24, улетел в арык, вроде второго пострадавшего не видать! – следует из подписи к посту.

Интернет-пользователи задались вопросом о том, как автолюбителю удалось подобным образом "уложить" свое транспортное средство. Некоторые местные жители сказали, что лично видели водителя и он якобы был "синим", да еще сильно гнал по городским дорогам. При этом алкоголя в нем было столько, что он "еле стоял на ногах", сказал один из комментаторов. На видео также заметны стражи закона.

За подробностями журналист обратился в региональную ГИБДД. Правда там сообщили об отсутствии сигнала о данном ДТП. Можно предположить, что автолюбитель на месте инцидента отказался от регистрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что пьяный лихач спровоцировал жесткое ДТП в кузбасском городе.