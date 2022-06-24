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Беловчане пожаловались на "платную грязь"

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Жители кузбасского города заявили, что платят деньги за воду, но изо дня в день получают из-под крана "грязь" .

Беловчане на просторах Сети в очередной раз пожаловались на грязь, которая вместо чистой воды течет из-под крана в доме №3 3-го микрорайона. При этом автор поста во "ВКонтакте" сказал, что деньги люди платят в надежде, что им будет предоставляться нормальная услуга.

<...> очень здорово, что мы платим за эту грязь, и это каждый день, сказал он.

В свою очередь в комментариях жители города указали, что многочисленные письма в службу ожидаемого результата не принесли и от плохого качество водопроводной воды до сих пор продолжают страдать многие местные жители.

Да!
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