Беловчане на просторах Сети в очередной раз пожаловались на грязь, которая вместо чистой воды течет из-под крана в доме №3 3-го микрорайона. При этом автор поста во "ВКонтакте" сказал, что деньги люди платят в надежде, что им будет предоставляться нормальная услуга.

– <...> очень здорово, что мы платим за эту грязь, и это каждый день, – сказал он.

В свою очередь в комментариях жители города указали, что многочисленные письма в службу ожидаемого результата не принесли и от плохого качество водопроводной воды до сих пор продолжают страдать многие местные жители.