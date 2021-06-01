Белорусский тренер оставил волейбольный клуб "Кузбасс"

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Кемеровский волейбольный клуб "Кузбасс" объявил об уходе из команды тренера Олега Микановича, которому удалось довести коллектив до полуфинала Лиги чемпионов.

Кадровые изменения произошли в кемеровском волейбольном клубе. Стало известно, что "Кузбасс" покидает Олег Миканович. Специалист из Белоруссии посвятил команде столицы шахтерского края три сезона.

– По окончании сезона 2020/2021 команду покинул тренер Олег Миканович <...> Волейбольный клуб "Кузбасс" благодарит Олега Викторовича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере! – заявили в ВК.

Отмечается, что Миканович помог кемеровским волейболистам стать чемпионами России (2019), обладателями Суперкубка России (2019), бронзовыми призерами чемпионата России (2020) и полуфиналистами Лиги Чемпионов (2020).


По итогам минувшего сезона волейбольный "Кузбасс" занял четвертую позицию в "Финале шести" и попал на Кубок ЕКВ.


Известно, что Миканович вернулся в родную Белоруссию, где будет тренировать минский "Строитель".

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