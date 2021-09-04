Белки в кузбасском музее-заповеднике начали умирать из-за кормящих их посетителей

О череде инцидентов, которые произошли на территории заповедника, расположенного в Яшкинском районе Кузбасса, рассказали представители музея. Информация была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Томской писаницы.

Причина смерти животных, приведенная специалистом, одна – потребление опасной еды.

- По официальному заключению ветврача произошло это по вине посетителей, которые, несмотря на то, что по всей территории зоопарка развешаны предупредительные таблички, все равно пытаются проявить «заботу» и покормить животных, - написано в посте.

В перечень смертельно опасных для животных продуктов, как отметили в администрации заповедника, входят: соленые орешки, чипсы, жвачка, леденцы и тому подобные.

В связи с произошедшим, обращаясь к будущим посетителям, представители музея просят их ограничить себя от кормления зверей, привезенными из дома угощениями.