Белая иномарка вылетела на тротуар возле кемеровского вокзала

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Жители кузбасской столицы в Сети рассказали об утреннем происшествии с белой иномаркой в районе главного городского вокзала.

Видеозапись, на которой запечатлено, как автомобиль белого цвета стоит в снегу на пешеходном тротуаре напротив кемеровского вокзала, появилась сегодня утром, 11 ноября, в сообществе во "ВКонтакте".


Их кадров следует, что на месте проводили работы сотрудники правоохранительных органов. Факт происшествия с легковушкой корреспонденту интернет-журнала AVOKADO подтвердили в ОГИБДД Кемерова. Правда по каким причина транспорт оказался за пределами проезжей части не известно.


Стоит отметить, что в комментариях одна из местных жительниц заявила, что автомобиль якобы был угнан пьяным молодым человеком, который не справился с управлением и бросил машину.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово

Да!
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