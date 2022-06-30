Речь идет о Березовском, где местные жители негодуют из-за появления ржавой воды, за которые они, к слову, вынуждены платить деньги по счетам. При этом в подписи к фотографии автор снимка указал, что цвет жидкости чем-то напоминает популярную газировку "кока-кола", имеющая почти такой же коричневый цвет.

В свою очередь в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появился снимок, с иронией отнеслись к ситуации указав, что на напитке из-под крана можно попытаться заработать.