Бегающие по придомовой территории крысы из канализации возмутили кузбассовцев

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Жители кузбасского города запечатлели в жилом доворе крупного грызуна, который вылез к людям из канализации, чтобы полакомиться пищей.

Информация о грызуне появилась в одном из сообществ кузбассовцев во "ВКонтакте". Как отметила автор поста, опубликованные кадры сняты на улице Комсомольская, 2 в Юрге. Она также указала, что "живность" выбирается на улицу к людям из-под земли, а именно – канализации, где крысы активно плодятся.

– <...> Сегодня со стороны колодца крыса вылезла и направилась в открытые магазины, – написала автор поста.

Женщина уточнила, что первый раз она заметила крыс в начале апреля.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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