Бегающие по придомовой территории крысы из канализации возмутили кузбассовцев

Информация о грызуне появилась в одном из сообществ кузбассовцев во "ВКонтакте". Как отметила автор поста, опубликованные кадры сняты на улице Комсомольская, 2 в Юрге. Она также указала, что "живность" выбирается на улицу к людям из-под земли, а именно – канализации, где крысы активно плодятся.

– <...> Сегодня со стороны колодца крыса вылезла и направилась в открытые магазины, – написала автор поста.

Женщина уточнила, что первый раз она заметила крыс в начале апреля.