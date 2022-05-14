Бегающие по придомовой территории крысы из канализации возмутили кузбассовцев

Информация о грызуне появилась в одном из сообществ кузбассовцев во "ВКонтакте". Как отметила автор поста, опубликованные кадры сняты на улице Комсомольская, 2 в Юрге. Она также указала, что "живность" выбирается на улицу к людям из-под земли, а именно – канализации, где крысы активно плодятся.
– <...> Сегодня со стороны колодца крыса вылезла и направилась в открытые магазины, – написала автор поста.
Женщина уточнила, что первый раз она заметила крыс в начале апреля.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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