Бегающие по крыше торгового центра подростки напугали междуреченцев

Кадры с гуляющими по крыше торгового центра "Праздничный" подростками появились в соцсетях. Автор публикации отметил, что оттуда никто не просит уйти.
– Забираются на самую кромку монитора! И никто не реагирует! Они прям ждут, когда их заметят! – возмутился междуреченец.
По его словам, кроме детей там собираются и любители горячительных напитков. Однако мнения местных жителей разделились: кто-то поддерживает возмущение мужчины, отмечая опасность таких развлечений, другие напротив не видят в этом ничего угрожающего здоровью подростков.
Фото: Типичный Междуреченск
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