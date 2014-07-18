Beauty-ликбез: брови Брежнева

Но где проходит грань между модной тенденцией и неряшливостью? Как выглядеть стильно и при этом не улавливать в зеркале сходство с Брежневым? Разобраться в этих и других нюансах нам поможет стилист Ольга Громакина.
КАК ОТРАСТИТЬ БРОВИ?
Похвастаться роскошными бровями, как у Кары Делевинь, может, увы, не каждая девушка. Чтобы отрастить такую красоту, нужны месяцы. Куда проще еженедельно вооружаться щипчиками и безжалостно превращать некогда широкие брови в тоненькие ниточки.
Однако в последнее время у поисковиков всё чаще спрашивают: "Как отрастить брови?". Не знаем, что вам советует Yandex или Google. Мы предпочитаем доверять проверенному эксперту.
– Если вы решили привести свои брови в порядок, первая рекомендация – остановить выбор на хорошем специалисте в этой сфере, – говорит Ольга Громакина. – Во-первых, если форма брови деформирована, то с помощью процедуры "художественное оформление бровей" можно вывести желаемую форму, подходящую индивидуально вам. Скорректировать начало и конец брови, сделать правильно излом в нужной точке, а потом уже приступать к отращиванию.
Для того чтобы отрастить бровь, нужно посещать специалиста по составленному индивидуально для вас графику, советует стилист.
– Сколько примерно нужно пройти сеансов для получения желаемого результата, я могу сказать клиентке только на втором посещении, так как при повторном сеансе я вижу, с какой интенсивностью отрастает бровь, причём в расчёт берутся как основные, так и пушковые волоски, которые тоже играют большую роль в формировании брови.
Для получения быстрого результата, либо тем, у кого редкие и плохо растущие брови, Ольга рекомендует сыворотку для роста бровей. Причём не нужно путать её с сывороткой для роста ресниц.
– Как-то ко мне пришла клиентка у которой красивые, длинные ресницы, – рассказывает стилист. – Я восхитилась, сделала комплимент, а в ответ она мне похвасталась, что вот уже полгода как использует волшебное средство – сыворотку для роста ресниц. И вроде всё хорошо, только брови почему-то так и не выросли, вздохнула она, хотя их она тоже исправно мазала. Объясняю, почему так вышло: цикл роста у ресниц совершенно другой, нежели у бровей, соответственно, и средство работало именно на ресницах. Вы же, покупая крем или лосьон для тела, не мажете им лицо, так что предоставьте средствам возможность работать там, для чего они были разработаны.
ЧТО ПОМОЖЕТ РОСТУ?
СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА БРОВЕЙ REVITA BROW
Почему рекомендуем: Средство питает брови и ухаживает за ними, делая их более густыми, здоровыми и красивыми на вид.
Где купить: deoshop.ru
Сколько стоит: 2 940 рублей.
НАТУРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РОСТА БРОВЕЙ XBROW
Почему советуем: Позволяет восстановить густоту бровей после неудачной коррекции или изменить их естественную форму. К тому же, гель Xbrow стимулирует появление новых волосков, которые растут густыми, тёмными и послушными!
Где купить: rostresnic.ru
Сколько стоит: 1 680 рублей.
Если вы ограничены в средствах, то можете смело использовать касторовое масло. Оно запросто сделает ваши брови густыми и шелковистыми. Наносить его нужно специальной щёточкой. Кроме того, для лучшего роста бровей неплохо бы делать массаж круговыми движениями пальцев: он улучшает кровообращение и снимает усталость.
Для шелковистости бровей раз в неделю делайте компрессы из растительного масла – смочите ватный диск в разогретом касторовом масле и "приклейте" к бровям на 10–15 минут.
Итак, наши брови достигли нужной длины, и теперь можно смело переходить к стайлингу!
КАКУЮ ФОРМУ БРОВЕЙ ВЫБРАТЬ?
Дабы прослыть красоткой, какую свет не видывал, стилисты рекомендуют нам выбирать форму бровей под тип лица. Круглолицым подойдут бровки под кодовым названием "резкий угол". Дамочкам с овальным личикам – уголок помягче. Девицам с продолговатым лицом – "плоские" брови. Женщинам с квадратной головой советуют отращивать брови под резким углом и с высокой аркой. Если у вас лицо "сердечком" – обратите внимание на закруглённые брови: ровная дуга – это то, что вам нужно.
Однако не каждой девушке удаётся с точностью на 100% определить тип своего лица. Вот корреспондент AVOKADO вечно испытывает с этим проблемы: то тип фигуры не может определить, то лица. В общем, мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Вооружились фотошопом – и давай примерять всевозможные брови.
Впрочем, если вам лень заморачиваться с фотошопом, можно вновь воспользоваться советами Ольги Громакиной.
– Сейчас в моде – натуральная бровь, только чуть более ярко выраженная, хорошо оформленная и ухоженная. С помощью процедуры можно добиться потрясающего результата, но, повторюсь, у каждого всё индивидуально, поэтому количество процедур будет разное. Кому-то достаточно приходить раз в месяц для поддержания бровей в идеальном состоянии, а кому-то нужно посещать специалиста раз в 2-3 недели.
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ
ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ ANASTASIA STENCILS
Почему рекомендуем: Достаточно приложить трафарет нужной вам формы к брови, заполнить тенями пространство, а остальное – выщипать пинцетом. В наборе – 5 трафаретов разных форм.
Где купить: beautydrugs.ru или заказать здесь Beauty studio eyebrows
Сколько стоит: 1 080 рублей.
ГЕЛЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ БРОВЯМ ARDELL BROW
Почему рекомендуем: Этот лёгкий, надёжно фиксирующий, не склеивающий волоски гель легко придаст вашим бровям нужную форму на весь день.
Где купить: beauty-cult.ru
Сколько стоит: 320 рублей.
Опять же бюджетный вариант: вооружитесь пинцетом и картинкой идеальных бровей, и вперёд! – творить красоту.
ЗА ДЕЛО!
Что ж, теория усвоена. Но как всё выглядит на практике? И есть ли смысл придавать столько значения бровям? Дабы не убеждать вас словесно, покажем несколько фото очаровательных девушек до и после, побывавших на приёме у Ольги Громакиной-Мещеряковой.
Помогут вам в создании идеальных бровей следующие средства:
НАБОР LE SOURCIL DE CHANEL
Почему рекомендуем: В комплект входят 3 специальных аксессуара и 3 оттенка, чтобы идеально воспроизвести цвет натуральных бровей, смоделировать их форму и обеспечить желаемый эффект макияжа. Мини-пинцет заново очерчивает идеальный изгиб бровей, щёточка укладывает волоски по направлению их роста, а аппликатор со скошенным кончиком обеспечивает безупречный макияж.
Где купить: shop.rivegauche.ru
Сколько стоит: 3 175 рублей.
КАРАНДАШ ПО УХОДУ ЗА БРОВЯМИ ОТ CLINIQUE SUPERFINE LINER FOR BROWS
Почему рекомендуем: С помощью тоненького стержня, вы сможете обеспечить аккуратное нанесение, которое поможет вам добиться эффекта натуральных волосков. Благодаря специальной формуле и пигментам естественный эффект долго сохранится на вашей коже.
Где купить: Иль де Ботэ
Сколько стоит: 950 рублей.
Ну вот, наши милые читательницы, теперь-то вы уж точно знаете, как правильно ухаживать за своими бровями. И напоследок – видеомотивашка.
Любите нежно и будьте красивыми!
Фото: google.images
Автор: Мария Бочарова
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