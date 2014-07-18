Beauty-ликбез: брови Брежнева

– Сколько примерно нужно пройти сеансов для получения желаемого результата, я могу сказать клиентке только на втором посещении, так как при повторном сеансе я вижу, с какой интенсивностью отрастает бровь, причём в расчёт берутся как основные, так и пушковые волоски, которые тоже играют большую роль в формировании брови.

Для получения быстрого результата, либо тем, у кого редкие и плохо растущие брови, Ольга рекомендует сыворотку для роста бровей. Причём не нужно путать её с сывороткой для роста ресниц.

– Как-то ко мне пришла клиентка у которой красивые, длинные ресницы, – рассказывает стилист. – Я восхитилась, сделала комплимент, а в ответ она мне похвасталась, что вот уже полгода как использует волшебное средство – сыворотку для роста ресниц. И вроде всё хорошо, только брови почему-то так и не выросли, вздохнула она, хотя их она тоже исправно мазала. Объясняю, почему так вышло: цикл роста у ресниц совершенно другой, нежели у бровей, соответственно, и средство работало именно на ресницах. Вы же, покупая крем или лосьон для тела, не мажете им лицо, так что предоставьте средствам возможность работать там, для чего они были разработаны.