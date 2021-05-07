Бдительный кемеровчанин помог полицейским задержать серийного веловора

К полицейским поступило обращение от жителя Рудничного района Кемерова, который сообщил о поимке подростка, пытавшегося своровать велосипед его соседа. Правоохранители направились на указанный адрес.

Прибыв на место, силовики установили, что задержанным является 16-летний местный житель. Помимо того, правоохранителями было выявлено также и то, что парень причастен к совершению еще трех аналогичных преступлений, которыми был нанесен ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей.

- Похищенный транспорт он сдал в ломбарды, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении юного жителя областного центра было возбуждено три уголовных дела по статье о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Сейчас полицейские еще продолжают поиски похищенного имущества.