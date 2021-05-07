Бдительный кемеровчанин помог полицейским задержать серийного веловора

0
Фото:  

Совершивший несколько схожих преступлений подросток на месте кражи попался горожанину в одном из многоквартирных домов города. Мужчина сумел задержать 16-летнего парня до приезда правоохранителей.

К полицейским поступило обращение от жителя Рудничного района Кемерова, который сообщил о поимке подростка, пытавшегося своровать велосипед его соседа. Правоохранители направились на указанный адрес.


Прибыв на место, силовики установили, что задержанным является 16-летний местный житель. Помимо того, правоохранителями было выявлено также и то, что парень причастен к совершению еще трех аналогичных преступлений, которыми был нанесен ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей.

- Похищенный транспорт он сдал в ломбарды, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении юного жителя областного центра было возбуждено три уголовных дела по статье о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.


Сейчас полицейские еще продолжают поиски похищенного имущества.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24850

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined