Байкеры выгнали ленинск-кузнечан с велодорожки

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На велодорожке в Ленинске-Кузнецком местные жители заметили байкера, который разгонялся по асфальтированному покрытию, невзирая на все запреты.

По словам автора сообщения, водители мотоциклов оккупировали дорожку для велосипедистов в городе Ленинск-Кузнецк. Поведение байкеров не на шутку разозлило местных граждан.

Я вот понять не могу какого фига на кроссаках носятся по велодорожке в лесном и вообще за каким фигом носятся на кроссаках по асфальту? (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), поинтересовался интернет-пользователь.

Он также заявил, что подобный вид мотоциклов создан специально для бездорожья. В свою очередь, в комментариях многие горожане поддержали возмущение земляка и напомнили, что мопедам разрешено ездить по дорогам и даже по пешеходной зоне, но строго настрого запрещено заезжать на велодорожки. Другие же подписчики сообщества во "ВКонтактке" сказали, что на обозначенном участке теперь невозможно гулять из-за "несущихся водителей".

Видео: ВКонтакте / "FBI Ленинск-Кузнецкий"

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