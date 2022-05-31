Байкер попал в больницу после ДТП в кузбасском городе

0
Фото:  

Авария с участием мотоциклиста произошла в Ленинске-Кузнецком, о чем местные жители рассказали в соцсетях. Отмечается, что медики доставили мужчину в больницу.

В Сети сегодня во вторник, 31 мая, появилась информация, что на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП с участием байкера. Очевидец указал, что водитель мотоцикла "Урал" ехал со стороны "семерки" и во время движение потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария.


Отмечается, что после падения мужчина остался жив, его госпитализировали. Подробности произошедшего устанавливаются.


Кроме того, интернет-пользователь предположил, что помехой на пути водителя мог стать пешеход, решивший перейти дорогу в неположенном месте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36739

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined