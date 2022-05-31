Байкер попал в больницу после ДТП в кузбасском городе

В Сети сегодня во вторник, 31 мая, появилась информация, что на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП с участием байкера. Очевидец указал, что водитель мотоцикла "Урал" ехал со стороны "семерки" и во время движение потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария.

Отмечается, что после падения мужчина остался жив, его госпитализировали. Подробности произошедшего устанавливаются.

Кроме того, интернет-пользователь предположил, что помехой на пути водителя мог стать пешеход, решивший перейти дорогу в неположенном месте.