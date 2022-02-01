Батареи в квартирах кузбассовцев стали холодными

В администрации кузбасского города заявили, что работа системы теплоснабжения в 6-ом микрорайоне остановлена сегодня с 9:00 по местному времени. Отмечается, что батареи стали холодными из-за работ по устранению аварии на сетях. Под отключение попали дома:

ул.Ефимова: 17,19,21,2,4,10,12,14,16,18,20,22,24,24/1,24/2,8/1,8/2,10б,12а,28,30,32,34,38, 46,48;

ул. Революции 33,35,37,39,31,31/1,42,44.

После устранения неполадки радиаторы снова нагреются. О возникновении сбоев в работе системы можно сообщить специалистам по телефону 5-31-43.