Башкортостанец лишил гаджета уснувшего в машине кузбассовца

Новокузнечанин распивал ночью спиртное в своей машине, где позднее уснул. В это время к нему подошел 20-летний житель Республики Башкортостан, работавший в южной столице Кузбасса на стройке. Юноша хотел пообщаться, но увидел, что автомобилист спит. Тогда башкортостанец похитил телефон, который находился на пассажирском сиденье, и скрылся с места преступления. Наутро новокузнечанин обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело о краже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь юноше грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный гаджет, стоимость которого составляет 10 000 рублей, вернули владельцу.