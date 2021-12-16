Барнаулка оформила крупный автокредит по поддельному паспорту в Кузбассе

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Правоохранители Кемеровской области задержали с поличным жительницу Алтайского края, которая пыталась использовать фиктивные документы при покупке дорогой машины.

Барнаулка была задержана в одном из автосалонов Кузбасса. Она оформила кредит на приобретение

автомобиля "Mitsubishi" стоимостью около четырех миллионов рублей. При этом 33-летняя женщина использовала поддельный паспорт на имя жительницы Воронежа. Кроме того, как полагают оперативники, барнаулка причастна к совершению такого же преступления в Кемерове: там она взяла автокредит для покупки машины "Toyota", стоимость которой составила более 4,2 миллиона рублей. Затем женщина продала иномарку жителю Челябинской области по заниженной цене.


Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.


Сейчас фигурантка дела заключена под стражу.

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