Бархатцы, петунии, цинерарии: Сергей Кузнецов заявил о масштабной высадке цветов в Новокузнецке

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в личном Instagram-аккаунте заявил о планах высадить более одного миллиона цветов в городе.

В социальных сетях Сергей Кузнецов опубликовал информацию, согласно которой этой весной в южной столицы Кузбасса высадят 1 млн 200 тысяч цветов. Отмечается, что половина из этого количества растений украсят местные скверы и парки.

Массовая посадка цветов в грунт в этом году начнется в конце мая и продлится около месяца. Всего в Новокузнецке будет высажено 1 млн 200 тыс. цветов . Около половины этого объёма - в скверах и парках. Остальное на кольцевых развязках, на клумбах возле памятников, на аллеях, — сообщил глава города.

Некоторая часть появится бархатцев, петуний, цинерарий, украсят клумбы на Бульваре Героев к 9 мая.

При этом масштабная высадка цветов в 2021 годы запланирована на конец мая и продлится в течении месяца.

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