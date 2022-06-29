Сегодня, 29 июня, березовчане сообщили, что были вынуждены ехать из Кемерово на небольшом автобусе. Судя по фотографиям, сделанным горожанами, общественный транспорт был предназначен для перевозки детей, о чем говорит соответствующая надпись на капоте.

‒ Стоять в таком автобусе невозможно, люди просто оставались на остановках, некоторые согласились ехать стоя, если это можно так назвать, ‒ возмутились кузбассовцы.

В администрации Березовского журналисту AVOKADO рассказали, что данная единица транспорта выходит не на все рейсы. Автотранспортное предприятие проанализировало поток пассажиров и выявило, что на рейс в 06:30 из Березовского и на 09:00 из Кемерово берут билеты не так много кузбассовцев.

‒ Всего 11 сидячих мест. Водителям запрещено дополнительно брать пассажиров, ‒ подчеркнули специалисты.

Также представители мэрии Березовского отметили, что следом идет автобус большей вместительности.