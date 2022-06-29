"Бардак": размер междугороднего автобуса разгневал кузбассовцев

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Жители Кемеровской области возмутились из-за малой вместимости общественного транспорта. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 29 июня, березовчане сообщили, что были вынуждены ехать из Кемерово на небольшом автобусе. Судя по фотографиям, сделанным горожанами, общественный транспорт был предназначен для перевозки детей, о чем говорит соответствующая надпись на капоте.

‒ Стоять в таком автобусе невозможно, люди просто оставались на остановках, некоторые согласились ехать стоя, если это можно так назвать, ‒ возмутились кузбассовцы.

В администрации Березовского журналисту AVOKADO рассказали, что данная единица транспорта выходит не на все рейсы. Автотранспортное предприятие проанализировало поток пассажиров и выявило, что на рейс в 06:30 из Березовского и на 09:00 из Кемерово берут билеты не так много кузбассовцев.

‒ Всего 11 сидячих мест. Водителям запрещено дополнительно брать пассажиров, ‒ подчеркнули специалисты.

Также представители мэрии Березовского отметили, что следом идет автобус большей вместительности.

Фото: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс

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