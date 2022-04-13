+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Бардак": кузбассовцы пожаловались на дорогой бензин

0
Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области возмутились стоимостью топлива. Минпромторг прокомментировал ситуацию.

Соответствующее обращение оставил один из беловчан в социальных сетях. Горожанин заявил, что цены на бензин по области разнятся, и в Белове они остаются достаточно высокими.

‒ Подскажите почему в других городах цена на бензин падает а в Белово нет, хотя доллар уже упал, что происходит в Кузбассе что за бардак каждый новый год так сразу поднятия цен (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ возмутился кузбассовец.

Сотрудники министерства промышленности и торговли в ответ рассказали, что цены на нефтепродукты не регулирует государство. Бензин может дешеветь и дорожать в соответствии с процессами рыночной экономики.


‒ Вместе с тем, ситуация по топливообеспечению Кузбасса стабильная. Запасы топлива по всем видам имеются в достаточном объеме, в том числе с учетом объемов, находящихся в пути, ‒ заявили представители Минпромторга.

Также специалисты отметили, что контроль за ценообразованием проводится в рамках антимонопольного законодательства ФАС России. При этом с января 2022 года Кемеровское УФАС возобновило работу оперативного штаба, который занимается мониторингом цен на рынке нефтепродуктов. Специалисты также отметили, что в случае чрезмерного подорожания топлива жители области должны обратиться в региональное УФАС с соответствующим запросом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35382

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined