Соответствующее обращение оставил один из беловчан в социальных сетях. Горожанин заявил, что цены на бензин по области разнятся, и в Белове они остаются достаточно высокими.

‒ Подскажите почему в других городах цена на бензин падает а в Белово нет, хотя доллар уже упал, что происходит в Кузбассе что за бардак каждый новый год так сразу поднятия цен (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ возмутился кузбассовец.

Сотрудники министерства промышленности и торговли в ответ рассказали, что цены на нефтепродукты не регулирует государство. Бензин может дешеветь и дорожать в соответствии с процессами рыночной экономики.



‒ Вместе с тем, ситуация по топливообеспечению Кузбасса стабильная. Запасы топлива по всем видам имеются в достаточном объеме, в том числе с учетом объемов, находящихся в пути, ‒ заявили представители Минпромторга.

Также специалисты отметили, что контроль за ценообразованием проводится в рамках антимонопольного законодательства ФАС России. При этом с января 2022 года Кемеровское УФАС возобновило работу оперативного штаба, который занимается мониторингом цен на рынке нефтепродуктов. Специалисты также отметили, что в случае чрезмерного подорожания топлива жители области должны обратиться в региональное УФАС с соответствующим запросом.