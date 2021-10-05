"Бардак": кемеровчанин возмутился свалкой шин в крупном парке

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Состояние парка им. Веры Волошиной в Кемерове стало поводом для возмущения местных жителей. В социальных сетях они сообщили о плохом содержании зоны для отдыха.

Жители кузбасской столицы возмутились "бардаком" в парке имени Веры Волошиной, на территории которого образовалась свалка из автомобильных шин.


Кроме того, на просторах Сети пользователь рассказал соотечественникам, что не так давно заметил там поврежденные деревья, несущие потенциальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В парке им. Веры Волошиной поврежденные деревья,свалки шин и полный бардак. Власти как всегда бездействуют в отношении этого места, выразил возмущение кемеровчанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова прокомментировали жалобу горожан на состояние парка Веры Волошиной.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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