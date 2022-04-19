Баня загорелась ночью в кемеровском селе

Сигнал о возгорании в хозяйственных постройках на улице Полетаева в кемеровском селе Ягуново поступил борцам с огнем сегодня ночью в 00:39. На место незамедлительно выехали 10 человек на трех автоцистернах. На месте выяснилось, что загорелись баня и веранда.
– В результате у бани обгорели стены внутри и снаружи на площади 16 м², а веранду пламя уничтожило полностью. Общая площадь пожара составила 28 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Полностью ликвидировать огонь удалось в 1:09. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
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