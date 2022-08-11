Баня сгорела под Новокузнецком из-за неосторожного обращения с печью

Сегодня ночью в 2:56 по местному времени в ГУ МЧС по Кузбассу поступил сигнал о пожаре в поселке Староабашево СНТ "Гипромезовец" под Новокузнецком. На тушение пламени были отправлены семь человек и две автоцистерны.

– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела. У строения полностью сгорело и обрушилось потолочное перекрытие, – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

В результате пожара сгорела и частично обрушилась крыша бани, а также потолочное перекрытие на всей площади (12 "квадратов"). Пламя удалось потушить в 3:27. Обошлось без пострадавших. Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации печей.