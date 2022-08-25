Банный комплекс с тематическими зонами отдыха продается в Кузбассе за 22,5 млн рублей

0
Фото:  

В Кемеровской области продается популярное место отдыха.

Объявление о продаже банно-оздоровительного комплекса в Ленинске-Кузнецком появилось на популярном сайте. Из размещенных в Сети данных следует, что объект площадью 691,7 м² расположен рядом с центром города. Здание полностью оборудовано для отдыха и проведения мероприятий.

‒ Комплекс включает в себя шесть тематических зон для отдыха стилизованных в русском, японском, египетском, римском стиле, а так же турецкий хамам, большой номер с бассейном оборудованный для комфортного отдыха семьей или большой компанией, ‒ отмечает автор объявления.

Кроме того, в здании имеется общественное банное отделение и комната для персонала. Помещение и земля находятся в собственности. Покупателю придется отдать за сделку 22 500 000 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39449

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined