Банный комплекс с тематическими зонами отдыха продается в Кузбассе за 22,5 млн рублей

Объявление о продаже банно-оздоровительного комплекса в Ленинске-Кузнецком появилось на популярном сайте. Из размещенных в Сети данных следует, что объект площадью 691,7 м² расположен рядом с центром города. Здание полностью оборудовано для отдыха и проведения мероприятий.

‒ Комплекс включает в себя шесть тематических зон для отдыха стилизованных в русском, японском, египетском, римском стиле, а так же турецкий хамам, большой номер с бассейном оборудованный для комфортного отдыха семьей или большой компанией, ‒ отмечает автор объявления.

Кроме того, в здании имеется общественное банное отделение и комната для персонала. Помещение и земля находятся в собственности. Покупателю придется отдать за сделку 22 500 000 рублей.