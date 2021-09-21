Банки РФ использовали 90% средств на льготную ипотеку

Ипотечные госпрограммы превысили долю в 80% в общем объеме кредитования на покупку квартир в новых жилых домах. Это означает, что до момента окончания программы 1 июля 2022 года свободными к распределению остаются лишь 10% от выделенной суммы более чем в два триллиона рублей.

‒ В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита, ‒ сообщил издательству "Известия" Виталий Насонов.

Напомним, что программа была запущена в апреле 2020 года. Первоначально ставка составляла 6,5%, но с 1 июля 2021 года она выросла до 7%, а максимальная сумма займа в регионах сократилась вдвое. По словам специалистов, это ослабило интерес граждан к льготной ипотеке.