Банки РФ использовали 90% средств на льготную ипотеку

0
Фото:  

Директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ РФ Виталий Насонов сообщил, что средства программы льготной ипотеки почти полностью использованы.

Ипотечные госпрограммы превысили долю в 80% в общем объеме кредитования на покупку квартир в новых жилых домах. Это означает, что до момента окончания программы 1 июля 2022 года свободными к распределению остаются лишь 10% от выделенной суммы более чем в два триллиона рублей.

‒ В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита, ‒ сообщил издательству "Известия" Виталий Насонов.

Напомним, что программа была запущена в апреле 2020 года. Первоначально ставка составляла 6,5%, но с 1 июля 2021 года она выросла до 7%, а максимальная сумма займа в регионах сократилась вдвое. По словам специалистов, это ослабило интерес граждан к льготной ипотеке.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29150

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined