Банк России выпустит к 300-летию Кузбасса памятную трехрублевую монету

Из информации пресс-службы Банка России следует, что монета номиналом три рубля выполнена из серебра высшей пробы. При этом известно, что на одной стороне будет размещен герб страны с различными подписями, в том числе номинал монеты, проба сплава и товарный знак.

Что касается оборота, то на нем дизайнеры разместили изображения контура Кемеровской области, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента "Золотая Шория", горнолыжного курорта "Шерегеш" и Барнаульских ворот Кузнецкой крепости. Также на металле будут выгравированы рисунки, олицетворяющие "промышленную мощь региона".

Общий тираж монет – три тысячи штук. Средняя рыночная стоимость монеты будет устанавливаться каждым банком самостоятельно и составит от трех с половиной до пяти с половиной тысяч рублей, сообщили в Администрации правительства Кузбасса.